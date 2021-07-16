Binance duyurdu! Alım-satım kapandı, artık destek vermeyecek

En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, hisse tokenlarına artık destek vermeyeceğini açıkladı.

Kripto para borsası Binance, hisse tokenlarında alım-satım işlemlerini yapmayacağını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce hisse senedine dayalı tokenlarda işlemlere başlayan Binance, işlemleri bugünden itibaren durdurdu.

Binance, hisse tokenlarında işlem durdurmanın ana nedeni olarak diğer alanlara daha fazla odaklanma hedefi olması olarak gösterdi. Hisse tokenlarında destek işlemleri 14 Ekim'de komple sona erecekti.

Binance'da Nisan ayından bu yana MicroStrategy, Microsoft ve Apple 'ın hisselerine dayalı tokenlar işlem görüyordu.

İTALYA, İNGİLTERE, KANADA'DA YASAKLANDI

Binance'ı son olarak İtalya yasaklamıştı. İngiltere, Binance'a ilk yasağı getiren ülke oldu. Ardından Kanada'nın belli eyaletlerinde kullanımı yasaklanan Binance'ı en son da Çin erişim kısıtlaması getirerek engellemeyi başardı.

BANKALAR DA ARACI OLMAK İSTEMİYOR

Dünyanın önde gelen bankaları Binance'a ödeme yapma işlemlerini askıya aldı. Barclays ve UBS bu bankaların başında geliyor.

Milyonlarca üyesi bulunan Binance yüzlerce kripto paranın alım-satım işlemlerine aracılık ediyor.