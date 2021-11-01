Binance çöktü mü, Binance giriş yapamıyorum? Binance ile para çekiliyor mu, işlemler neden durduruldu?

Kripto para borsasının önde gelenlerinden Binance, sosyal medya hesabından tüm çekimleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Binance çöktü mü? Binance ile para çekiliyor mu, işlemler neden durduruldu?

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası Binance, büyük bir birikme nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığını açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardında, “Binance çöktü mü? Binance ile para çekiliyor mu, işlemler neden durduruldu?” sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Binance çöktü mü, Binance’de işlemler neden durduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kripto paralarda çekimlerin büyük ölçekli birikmiş işler nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Borsanın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirket ekibinin konuyu öncelikli gündem olarak ele aldığı belirtildi ve "Sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra işlemlerin yapılabileceğini açıklayan Binance, kripto para çekme istemlerine yeniden yanıt veremediğini, işlemlerin geçici olarak tekrar durdurulduğunu duyurdu.

Binance daha önceleri de teknik problemlerden dolayı para çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı. Binance ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ise para çekme işlemleri normale dönmüştü.