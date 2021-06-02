Binance Automata projesini tanıttı! Automate Network (ATA) Nedir?

Binance, satışa sunacağı yeni Launchpool projesi Automata'yı (ATA) tanıttı. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Launchpool üzerinden Automata (ATA) projesini başlatacağını duyurdu. Binance kullanıcıları, belirtilen süre içerisinde Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) ve Polkadot (DOT) stake ederek ATA elde edebilecek. Peki, Binance Launchpool nedir? Automata (ATA) nedir? İşte detaylar...

Binance, geçen yıl kullanıcıların BNB, BUSD ve diğer madenler karşılığında yeni tokenler kazanabilecekleri bir ürün olan Launchpool'u piyasaya sürmüştü. Launchpool'da tanıtılan en son proje, Automata Network (ATA) oldu. Kullanıcılar BNB, BUSD ve DOT tokenlerini üç ayrı havuzda stake edebilecekler. Kullanıcılar 30 gün boyunca ATA alabilecek.

AUTOMATA (ATA) NEDİR?

Automata, Binance Launchpool’un 20. projesi olarak sunuldu. Merkezsiz bir hizmet protokolü olarak tanıtılan ATA, merkezsiz uygulamalar (dApp) için bir tür gizlilik odaklı ara yazılım katmanı şeklinde hizmet verecek. Kullanıcılar 2 Haziran 2021 tarihinden itibaren 30 gün boyunca BNB, DOT ve BUSD stake edebilecek.

Binance, 7 Haziran 2021 tarihinde ise ATA’yı İnovasyon Bölgesi içerisinde listeleyecek. İlk listelenme ile beraber ATA/BTC, ATA/BNB, ATA/BUSD ve ATA/USDT işlem çiftlerinin alım satıma sunulacağı vurgulandı. Toplamda 1 milyar arzı bulunan ATA’nın sadece %4’lük maksimum token arzı Launchpool ödülleri olarak verilecek.

DApp’ler için gizlilik odaklı bir ara yazılım hizmeti verecek olan Automata Network, anonim oylama veya Miner Extractable Value (MEV) Minimization gibi ek özellikler sayesinde aslında hem gizliliği hem de ağdakilerin özgürlüğünü üst düzeye çıkartmayı hedefliyor.

Automata Network’ün kendi kripto parası olan ATA da yönetişim, madencilik ödülleri, protokol ücretleri ve Geode isimli token satışlarına katılmak için kullanılabilecek.