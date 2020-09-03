Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım nereli, kaç yaşında?

Memleketi Erzincan'dan Ankara'ya gelen Binali Yıldırım'ın, koronavirüs belirtileri göstermesinin ardından hastanede yaptırdığı kovid-19 testinin pozitif çıktığı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili Binal Yıldırım’dan açıklama geldi. Yıldırım, ‘’Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri'nde genel müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası 'Skal Kulübü' tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

BİNALİ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

1955 doğumlu olan siyasetçi 65 yaşındadır. Binali Yıldırım evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Oğlu Erkan ve kızı Büşra’nın 'Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi' adında firmaları vardır.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN BAKANI OLDU

Binali Yıldırım, TBMM'de 22. dönemde AK Parti'den İstanbul ve 23. dönemde AK Parti'den Erzincan milletvekili, 24. dönemde de AK Parti İzmir milletvekili olarak yer aldı.

58. Hükümet (Abdullah Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (1. ve 2. Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu. Aynı zamanda en uzun süre aynı bakanlıkta görev yapan ilk isim oldu.

2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 3. turda 335 oyla TBMM'nin 28. başkanı seçildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanlığını yürütmekte olan Binali Yıldırım, 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Öte yandan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu fakat CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na kaybederek milletvekilliği görevini sürdürdü.