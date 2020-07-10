10 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7610 0.15
USD 6,8670 0.09 ALTIN 397,270 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren tutuklandı!

DHA, AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 19:59 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 22:15

Bursa'da, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan İYİ Partili Levent Özeren (55), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "pişman mısınız?" sorusuna Özeren, "Pişman olacak bir şey yapmadım" cevabını verdi. Özeren çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.


İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullandı. Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Paylaşıma her kesimden sert tepki gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. İYİ Partili Özeren'in bu paylaşımı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren'i, Bursanın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde oturduğu evinde gözaltına aldı.
 
Ayrıca Özeren'in internet üzerinden yayınlanan gazetede köşe yazarı olduğu, İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulduğu ve 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.
 
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Levent Özeren, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından, adliyeye sevk edildi. 
 
'PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YAPMADIM'
 
Basın mensuplarının "pişman mısınız?" sorusunu yanıtlayan Özeren, "Şu an konuşmak istemiyorum. Pişman olacak bir şey yapmadım. Neden pişman olayım? Mahkemede konuşacağım" dedi.
 
TUTUKLANDI
 
Bursa'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli  paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, tutuklandı. 
 
Paylaşımlarıyla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"  ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan  Özeren'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özeren tutuklandı.
 
Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan  Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı  olmuştu.

ETİKETLER

Binali Yıldırım Semiha yıldırım Levent Özeren
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.