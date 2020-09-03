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Binali Yıldırım corona virüse yakalandı!

03 Eylül 2020 Perşembe - 14:35 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 16:02

Binali Yıldırım, kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Sağlık Bakanı Koca ise yaptığı açıklamada !Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" dedi.


Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı  nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne  başvurduklarını belirtti.
 
 
"Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı"  bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok.  Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM  kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."  ifadelerini kullandı.
 
  
 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" diye açıklama yaptı. 

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

 

 
 

 

 

 

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