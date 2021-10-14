Binalarla ilgili yeni yönetmelik! Şartlar değişti

Bina ykımı ile ilgili yeni bir yönetmelik yayınlandı. Böylece, Bina yıkımı için öncelikle yetki belgeli bir müteahhit tarafından ilgili idareden ruhsat alınması gerekecek. Yüksekliği 21.5 metreden yüksek binalar, patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyet zorunlu olacak.

ASBESTLİ BİNAYA ÖZEL ÖNLEM

Yıkım, şantiye şefi gözetiminde gerçekleştirilecek. Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemeyecek. Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınacak.

Müteahhit, müellife yıkım planı hazırlatacak. Yıkımdan önce hangi yıkım yönteminin kullanılacağı, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, Trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkânları ile tüm risk unsurları incelenip tespit edilerek yıkım planı hazırlanacak. Bodrum katı dışında en çok bir katlı, bina yüksekliği 6 metreyi ve yapı inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 metrekareyi ve kat inşaat alanının yüzde 10’unu aşmayan, kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmeyecek.