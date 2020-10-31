Bina deprem dayanıklılık sorgulama! e-Devlet'ten Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? Mahalle mahalle deprem risk değerlendirmesi!

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye'nin pek çok şehrinde yaşayanlar, yaşanabilecek deprem öncesinde binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek istiyor. AFAD'ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan Türkiye'nin deprem riski haritası elektronik ortama aktarılmıştı. Peki, Bina deprem dayanıklılık sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet'ten Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet'ten Deprem riski sorgulama ve mahalle mahalle deprem riski verileri...

İzmir'de yaşanan korkunç depremin ardından Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden pek çok kişi oturdukları şehirlerin ve mahallelerinin deprem riski olup olmadığını araştırıyor. Olası bir deprem öncesi binalarının ve yaşadıkları semtlerin güvenli olup olmadığını öğrenmek isteyenler AFAD 'ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz , Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan deprem risk değerlendirmesini içeren haritayı sorguluyor. Peki, Bina deprem dayanıklılık sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet 'ten Deprem riski sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet'ten Deprem riski sorgulama ve mahalle mahalle deprem riski verileri...

AFAD'ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapılabiliyor.

BİNA DEPREM DAYANIKLILIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Deprem risk haritasına dijital ortamda ulaşılabiliyor. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkan tanıyan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” ile yaşanılan bölgenin deprem riski tespit edilebiliyor. Uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan “raporlama” butonuna tıklamak yeterli. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek.

5 farklı zemin türü ve 4 farklı “ivme değeri” baz alınarak hesaplama yapan uygulamada, Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar gibi verilere de ulaşmak mümkün.

Haritada renkler ivme değerlerine karşılık gelmektedir. Rengin açık sarıdan koyu kırmızıya doğru geçişi tehlikenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.

Adres sorgulama üzerinden binanın koordinatlarını girerek rapor oluşturabilirsiniz.