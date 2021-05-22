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Bina çığlık seslerine uyandı! Genç kadını zorla eve çıkardı, dehşet gecesi!
Antalya'da genç kadın, erkek arkadaşı ile aralarında çıkan kavgada 2'nci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan S.N.G. kendisini erkek arkadaşı A.S.D.'nin attığını iddia etti. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alınan A.S.D. ise kız arkadaşını, cep bankacılık hesabından parasını çalmakla suçladı, kavga sırasında pencereden atladığını öne sürdü.
Olay, sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa Konuksever Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. S.N.G, saat 05.00 sıralarında oto galeri sahibi erkek arkadaşı A.S.D.'nin yaşadığı eve geldi.