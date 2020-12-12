Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu söylenilen ana tanrıça Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, ABD'den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi.
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- Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye getirildi
Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye getirildi
DHA | 12 Aralık 2020 Cumartesi - 23:32 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 23:32