BİM'den flaş hamle! KAP'a bildirildi

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini belirtti.