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BİM'den flaş hamle! KAP'a bildirildi

15 Eylül 2021 Çarşamba - 9:33 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 9:33

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.


BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini belirtti.
 
40 MİLYON LİRA HARCANACAK
 
BİM tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir."

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BİM KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu
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