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Bim'den flaş açıklama: 'Yatırım planını durduruyoruz'

03 Ocak 2018 Çarşamba - 17:44 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 17:44

BİM, İran'a dair mevcut araştırmaları ve yatırımla alakalı planları durdurma kararı aldı.


BİM, İran'a ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verdi.
 
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın bugünkü yönetim kurulunda alındığı belirtildi.
  
BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu. 
 
Şirket'in bugün KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu'nun  6 Şubat 2017  tarihinde İcra Kurulu'nu yetkilendirmesiyle birlikte İran ülkesi perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatılmıştı.
Konu ile ilgili Yönetim Kurulu'nun  3 Ocak 2018 tarihinde aldığı karara istinaden, İran ülkesine ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verilmiştir."

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