BİM'den dev kar artışı!

BİM 2017'de çok güçlü bir performansa imza attı. % 23,5 düzeyinde bir büyüme ile rekor kıran BİM'in cirosu 24 milyar 779 TL olarak gerçekleşti. 2017 sonu itibarı ile BİM'in mağaza sayısı 6.765'e çıkarken, çalışan sayısı 42.000'e yaklaştı. Şirket Türkiye'nin dört bir yanında tüm BİM mağazalarında açık meyve-sebze ve sıcak unlu mamuller satışlarına başlayacağını da duyurdu.

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2017 yılı mali sonuçlarını İstanbul’da düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıya BİM İcra Kurulu üyeleri Galip Aykaç ve Haluk Dortluoğlu katıldı.

Verilen bilgilere göre,geçen yıl satışları 24 milyar 779 TL düzeyinde gerçekleşen BİM %23,5 büyüdü. Şirketin net kârı %29 artışla 863 milyon TL olurken FAVÖK 1 milyar 296 milyon TL düzeyine çıktı.

2017 sonu itibarı ile BİM’in toplam mağaza sayısı 6.765’e ulaştı. Bunların 647’si Fas ve Mısır’da bulunuyor. 44’ü ise farklı bir konseptle açılan File mağazalarından oluşuyor. 2017’de yaklaşık 4.000 kişiye yeni iş olanağı sağlayarak toplam istihdamını 41.993 kişiye çıkartan BİM’de çalışanların %39’unu kadınlar oluşturuyor.

2017’de Fas’ta 53 yeni mağaza açan BİM bu ülkede yılı 382 mağaza ile kapadı. Mısır’daki BİM mağazalarının sayısı ise 50 yeni mağaza ile 265’e çıktı. BİM bu iki ülkede toplam 3.914 çalışan istihdam ediyor.

BİM’in telekomünikasyon sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL de geçen yıl 200.000 yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 1.500.000’in üzerine çıkarttı.

“TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜK”

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisinin güçlü bir performans gösterdiği 2017’de BİM de güçlü bir büyüme sergiledi. Başta tüketiciler olmak üzere tüm paydaşlarımızın teveccühü ile çalıştık ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunduk. Biz Türkiye’ye güveniyor ve inanıyoruz, Türkiye de bize güveniyor. Sektör lideri olarak en iyi hizmeti en yaygın şekilde sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

BİM’in performansının ve ürettiği katma değerin Türkiye’de ve yurtdışında paydaşları tarafından takdir edildiğini, bu durumun kendilerini mutlu ettiği kadar motivasyonlarını da artırdığını kaydeden Aykaç şöyle devam etti:

“Saygın küresel danışmanlık firması Deloitte’un hazırladığı “Perakende’nin Küresel Güçleri 2017” raporunda BİM dünyanın en büyük 250 perakendeci kuruluşu arasında 149’uncu,dünyanın en hızlı büyüyen perakendeci şirketleri listesinde ise 24’üncü sırada yer aldı.

Capital dergisinin hazırladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında “En Çok İstihdam Sağlayan Şirket” olduk. Ayrıca 16.000’den fazla kadın çalışanımızla en çok kadın istihdamı sağlayan kurumlardan biri olduk. Yaptıklarımızın takdir edilmesi bizi mutlu ve daha fazla çalışmak için teşvik ediyor.”

“BİM MAĞAZALARINDA AÇIK MEYVE-SEBZE VE SICAK UNLU MAMULLER SATIŞLARINA BAŞLAYACAĞIZ “

BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu ise, BİM olarak 2018 yılında %20 büyüme hedeflediklerini, bunun için sürekli yatırım içinde olduklarını, geçen yıl 609 milyon TL yatırım yaptıklarını, 2018’de 750 milyon TL yatırım planladıklarını toplam 730 mağaza açacaklarını ve 4.500 yeni çalışan istihdam edeceklerini belirterek konuşmasında ayrıca şu hususlara değindi:

“Geçen yıl BİM mağazalarından günde 4,1 milyon, yılda 1,5 milyar kez alışveriş yapıldı. Her zaman müşterilerimizin sesine kulak veriyor, onların taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl özel markalı ürün sayımızı 550’ye çıkardık. Şu anda seçilmiş mağazalarımızda sebze, meyve ve unlu mamul satışı konusunda pilot çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın bu uygulamaları tercih ettiğini görürsek Türkiye’nin dört bir yanında tüm BİM mağazalarında açık meyve-sebze ve sıcak unlu mamuller satışlarına başlayacağız. Farklı bir konsept ile tüketicinin hizmetine sunduğumuz FİLE marketlerimiz de gelişmeye devam ediyor. 2017 yılında sayıları 44 oldu. Bursa’da ilk File mağazamızı geçtiğimiz günlerde açtık. 2018 de açacağımız yeni mağazaların içinde 30 da File market olacak.”