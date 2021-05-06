BİM 25. yıl kutlaması gerçek mi? BİM 25. yıl kutlaması nedir, gelen hediye çekiliş mesajı gerçek mi dolandırıcı mı? BİM açıklama yaptı!

BİM 25. yıl kutlaması gerçek mi, dolandırıcı mı? BİM'in sosyal medya hesabından, sosyal medyada dolaşan tüketicilere 25'inci yıl nedeniyle ikramiye, hediye ya da çekiliş yapılacağına yönelik paylaşımların gerçekleri yansıtmadığı, müşterilerin bu tür kötü niyetli mesajlara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

BİM resmi sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Mesajda, “BİM Kuruluşundan bu yana olduğu gibi bu yol da tüketicilere en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaya odaklanarak faaliyetlerine devam etmektedir. 25'inci yılımız nedeniyle ya da başka bir vesileyle hediye, ikramiye vermek veya çekiliş yapmak gibi uygulamamız yoktur. Değerli müşterilerimize bu konuda sosyal medyada dolaşan kötü niyetli mesajlara itibar etmemeleri gerektiğini önemle hatırlatırız. Saygılarımızla.” İfadeleri kullanıldı.