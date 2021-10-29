Bilsen Pirpor kim, olayı ne? Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor bulundu mu, öldü mü?

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor kimdir, kaç yaşında? ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta 69 gündür kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor olayı ele alındı. Dün kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunduğu açıklamasının yapılmasının ardından Müge Anlı bugün programında otopsi sonucu açıklandı. Bilsen Pirpor bulundu mu, Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor öldü mü?

Bilsen Pirpor bulundu mu, öldü mü? Müge Anlı'nın bugünkü programında otopsi sonucu açıklandı. İşte son gelişmeler...

BİLSEN PİRPOR ÖLDÜ MÜ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dünkü bölümünde, dövmeli bir kadın cenazesi bulunduğu ve otopsiye gönderildiği açıklanmıştı. Müge Anlı bugünkü programda otopsi sonucunu açıkladı. 69 gündür kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'ün öldüğü açıklandı.

Bilsen Pirpor'un neden öldüğü, ciyanete mi kurban gittiği henüz bilinmiyor.

BİLSEN PİRPOR OLAYI

Bulgaristan Göçmeni 58 yaşındaki Bilsen Pirpor, 7 yıl önce eşini kaybetmiş ve bir sabah "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı bildirildi.

En son 21 Ağustos 2021 tarihinde annesi ile telefon görüşmesi yaptığı ve o tarihten itibaren haber alınamadığı belirtildi. Kırklareli Lüleburgaz' da Birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi olan Yüksel Yıldırım' ın annesi, aileye şunları söylediği iddia edildi.

"Bilsen rüyasında eski kocası Remzi' yi görmüş. Remzi beni çağırıyor" diyerek evden ayrıldı". Evden ayrıldığı gün ise pasaportu ve parçalanmış telefonu yolda bulunuyor. Pasaportu aileye teslim edildiği fakat parçalanmış telefonun ise verilmediği iddia ediliyor.