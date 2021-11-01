Bilsen Pirpor cinayeti! Bilsen Pirpor’u kim öldürdü, Bilsen Pirpor nasıl öldü?

Bilsen Pirpor bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Bilsen Pirpor olayında yeni gelişme yaşandı. Kırklareli'nde 69 gün önce kaybolan 58 yaşındaki kadının, evine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bir dere kenarında cesedinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken vatandaşlar, Bilsen Pirpor’un katili kim? Bilsen Pirpor kimdir, nasıl öldü, Pilpor’u kim öldürdü? Sorularına yanıt arıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Bilsen Pirpor olayında yeni bir gelişme yaşandı. 7 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki Pirpor 69 gündür aranıyordu. Polisin harekete geçtiği olayda Pirpor'un cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Pirpor’un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Peki; Bilsen Pirpor nasıl öldü? Bilsen Pirpor katili kim? Bilsen Pirpor kimdir? Bilsen Pirpor nasıl öldü?

BİLSEN PİRPOR BULUNDU, KATİLİ KİM?

Kırklareli'nde 69 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Pirpor'un yakınları "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı.

Dere yatağı kenarında bulunan cesedin sol kolunda dövme olduğu ve talihsiz kadına ait olduğu belirtildi. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Pirpor'un cenazesine kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Bilsen Pirpor’u öldüren şahıs da henüz belli olmadı.

BİLSEN PİRPOR CİNAYETİ

7 yıl önce eşini kaybeden ve 21 Ağustos sabahı "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı öne sürülen Pirpor'dan bir daha haber alınamamıştı.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekmişti.

Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Öte yandan Yıldırım'ın kendisinden 41 yaş küçük genç bir kızla görüştüğü de ortaya çıkmıştı.

Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "Ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı.

Haftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli aile, kızlarının sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın ifadelerine ve şüpheli davranışlarına dikkat çekti.

Müge Anlı, programda Pirpor'un cenazesinin evine 17 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulunduğunu açıkladı.