BİLSEM sınavı ne zaman 2021? BİLSEM öğretmen mülakatları başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıkladı. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı başvuruları Ocak ayında alınmıştı. 2021 yılı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınav süreci 15 Mart'ta başlıyor. MEB BİLSEM öğretmen mülakatları için randevu sistemini açtı. Ayrıca BİLSEM sözlü sınavı için bölge sözlü sınav merkezleri ve kapsadığı illeri de yayınladı. Peki, BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? BİLSEM öğretmen mülakatları randevusu nasıl alınır? İşte MEB il il bölge sözlü sınav merkezleri ve sınav tarihleri...

MEB duyurdu. 15 Mart'ta başlıyor. 2021 BİLSEM Öğretmen seçme mülakatları 15 Mart'ta başlıyor. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar tüm illerde yapılacak BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavları için MEB randevu alma detayları ile sınav tarihlerini tek tek paylaştı. Peki, BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? BİLSEM öğretmen mülakatları randevusu nasıl alınır? İşte MEB il il bölge sözlü sınav merkezleri ve sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta başlıyor. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemler ile ilgili takvim, İl alan bazlı sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından yayınlandı.

BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

İŞTE BİLSEM MÜKALAT TAKVİMİ

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN SAĞLIK TEDBİRLERİ

BİLSEM öğretmen mülakatları için MEB tarafından yayınlanan tedbirler şu şekilde:

1- Sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.

2- Öğretmenlerin maske, yüz koruma siperliği gibi koruyucu ürünler kullanması zorunludur.

3- Sözlü sınav giriş ve çıkışlarda öğretmenlerden imza alınacak olup hijyen tedbirleri kapsamında, öğretmenin yanında tükenmez vb. kalem bulundurması gerekmektedir.

4- HES kodu kontrolünde riskli/az riskli görünen ve ateş ölçümü sonucunda yüksek ateşi tespit edilen öğretmenler sözlü sınava alınmayacak olup görevliler tarafından sağlık birimlerine ve Bakanlık yetkilisine bilgi verilecektir.

5- COVID-19 salgınında alınan sağlık tedbirleri kapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmen, Bakanlığımıza ulaştırmak üzere, mazeretini gösterir belge ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.

6- COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmenlerin hakları saklı kalacak olup gerekli bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

BİLSEM MİLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sonuçları yani öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM TERCİHLERİ VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecek.

Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacak. Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecek.

Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan

üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında MEB tarafından yapılacak.

Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini

yitirecek.

Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

BİLSEM atama tercihleri 7-9 Temmuz 2021 tarihinde alınacak.

TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama

işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacak. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecek.

BİLSEM 2021 ATAMA TAKVİMİ

ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ