06 Ekim 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.166 0.43 EURO 9,1390 -0.11
USD 7,7530 -0.15 ALTIN 476,800 -0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

06 Ekim 2020 Salı - 10:08 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:09

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yerleştirme sonuçları binlerce aday tarafından merak ediliyor. Sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak BİLSEM sonuç tarihinde. BİLSEM sonuçları ile ilgili MEB tarih verdi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB duyurusu...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel yetenekli öğrencilerin sınavla tespit edilerek devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM sınavları için bekleyiş sürüyor. Öğrenci ve velilerin gözü kulağı MEB tarafından açıklanacak BİLSEM yerleştirme sonuçlarında. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB BİLSEM sınav sonuç tarihi...
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından zihinsel yetenek, go¨rsel sanatlar veya mu¨zik alanlarında o¨zel yetenekli olan o¨gˆrencilere Türkiye genelinde BİLSEM grup tarama sınavları uygulanıyor. BİLSEM sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 
 
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
BİLSEM sınav sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.
 
Bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.
 

ETİKETLER

MEB MEB duyurusu BİLSEM sınav sonuçları BİLSEM BİLSEM sonuçları BİLSEM yerleştirme sonuçları MEB açıklama MEB BİLSEM sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Haberleri MEB açıklaması MEB sınav duyuruları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.