BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel yetenekli öğrencilerin sınavla tespit edilerek devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarında öğrenim görmesine olanak sağlayan BİLSEM sınavları için bekleyiş sürüyor. Öğrenci ve velilerin gözü kulağı MEB tarafından açıklanacak BİLSEM yerleştirme sonuçlarında. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB BİLSEM sınav sonuç tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından zihinsel yetenek, go¨rsel sanatlar veya mu¨zik alanlarında o¨zel yetenekli olan o¨gˆrencilere Türkiye genelinde BİLSEM grup tarama sınavları uygulanıyor. BİLSEM sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sınav sonuçları 14 Ekim 2020′ de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.
Bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.