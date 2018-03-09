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BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

09 Mart 2018 Cuma - 11:47 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 11:47

BİLSEM sınav sonuçları öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. 6 Ocak - 4 Mart 2018 tarihleri arasında BİLSEM grup tarama sınavları yapılmış ve sonuçların 9 Mart'ta açıklanacağı duyurulmuştu. MEB'ten BİLSEM ile ilgili son dakika açıklaması geldi.


BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı haberi öğrencileri oldukça heyecanlandırdı. BİLSEM sınav sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği merak konusu oldu. MEB son dakika bir açıklama yaparak BİLSEM grup tarama sınavları sonuçlarının ertelendiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

MEB resmi açıklaması:

2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.
 
2018 YILI BİLSEM SINAV TAKVİMİ
 
12-16 Mart 2018 Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz başvurularının yapılması.
 
27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması.
 
02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri
 
20 Haziran 2018 tarihinde Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması
 
21-27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar
 
16 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması.
 
BİLSEM NEDİR?
 
Bilsem’in açılımı, Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

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