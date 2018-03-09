BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçları öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. 6 Ocak - 4 Mart 2018 tarihleri arasında BİLSEM grup tarama sınavları yapılmış ve sonuçların 9 Mart'ta açıklanacağı duyurulmuştu. MEB'ten BİLSEM ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı haberi öğrencileri oldukça heyecanlandırdı. BİLSEM sınav sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği merak konusu oldu. MEB son dakika bir açıklama yaparak BİLSEM grup tarama sınavları sonuçlarının ertelendiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...

MEB resmi açıklaması:

2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.