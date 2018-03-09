BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı haberi öğrencileri oldukça heyecanlandırdı. BİLSEM sınav sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği merak konusu oldu. MEB son dakika bir açıklama yaparak BİLSEM grup tarama sınavları sonuçlarının ertelendiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
MEB resmi açıklaması:
2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.
2018 YILI BİLSEM SINAV TAKVİMİ
12-16 Mart 2018 Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz başvurularının yapılması.
27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması.
02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri
20 Haziran 2018 tarihinde Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması
21-27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar
16 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması.
BİLSEM NEDİR?
Bilsem’in açılımı, Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.