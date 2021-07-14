BİLSEM sınav sonuçları 2021! BİLSEM sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu. BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı. 2021 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sınav sonuçları itiraz nasıl yapılır? Öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri nasıl yapılacak? İşte BİLSEM atama kılavuzuna göre detaylar...

MEB duyurdu. Yüzlerce adayın merakla beklediği BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı. Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları MEB BİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? BİLSEM sınav sonuçları itiraz nasıl yapılır? Öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri nasıl yapılacak? İşte BİLSEM atama kılavuzuna göre detaylar...

2021 BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! İŞTE BİLSEM SONUÇ EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları açıklandı. Adaylar, MEB BİLSEM öğretmen atama sonucunu MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede yani 13 Temmuz 'dan itibaren tamamlanacak. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecek.

İTİRAZLAR NASIL YAPILIR?

Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacak. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğü tarafından ilan edilecek. Başvuru sahibine yazılı olarak bilgi verilecek.

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan veya il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtiraz sonuçları başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile bildirilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazların cevaplanmasında evrak kayıt tarihi dikkate alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adres bilgisi bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak. Faksla ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.