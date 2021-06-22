BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı! BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları 2021

BİLSEM 2021 öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM'e alınacak öğretmen atamaları için başvuruda bulunanlar sonuçları merak ediliyordu, MEB BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonucunun ilan edildiğini duyurdu. BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden öğrenecekler. BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları 2021
2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.
2021 BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN tıklayınız.