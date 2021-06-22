BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı! BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları 2021

2021 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı. BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları merakla bekleniyordu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyuruldu. MEB tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçlarının yayınlandığı bildirildi. Puanlar MEB.gov. tr adresinden öğrenilecek. Peki, BİLSEM öğretmen sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, BİLSEM öğretmen atama sonuçları…

BİLSEM 2021 öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM'e alınacak öğretmen atamaları için başvuruda bulunanlar sonuçları merak ediliyordu, MEB BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonucunun ilan edildiğini duyurdu. BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden öğrenecekler. BİLSEM öğretmen mülakat sonuçları 2021

2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

2021 BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN tıklayınız.