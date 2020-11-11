Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci alımı için seçmeler başlıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı mülakatları ve mülakat tarihleri araştırılan konuların başında geliyor. Peki, BİLSEM mülakatları ne zaman? BİLSEM giriş belgesi yayınlandı mı? İşte BİLSEM mülakat tarihleri...

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM'de mülakat tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yayımlanacak.

BİLSEM GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri 11 Kasım'da bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.

BİLSEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

BİLSEM’de bireysel değerlendirme 23 Kasım 2020 ve 19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacaklardır.

BİLSEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunan BİLSEM'lere öğrenci seçimi yapılacak. Grup tarama uygulamasında baraj puanın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Türkiye'nin özel yetenekli öğrencileri kendileri, aileleri, oluşturdukları insan kaynağı havuzu ve ülkenin geleceği açısından önemli görülüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilere destek eğitim modeli sunuyor.

Bilsem sınavını kazanan öğrenci müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutularak eğitimine devam ediliyor. Her öğrenci yaşadığı yerde uygulamalara katılıyor.