Billur Yazgan kimdir? Sorusunun cevabını haberimizde derledik. Ercan Yazgan’ın kızı olduğu iddia edilen Billur Yazgan'ın babasını reddetiği iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili net bir bilgi ya da açıklama yapılmadı. Gündemde Billur Yazgan’ın hayatı merak konusu oldu.
BİLLUR YAZGAN KİMDİR?
1 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Billur Yazgan, ünlü oyuncu Cafer Yazgın'ın kızıdır. Annesi tiyatrocu İdil Yazgan'dır. İstanbul Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim almış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur.
2006 yılında yayınlanan 'Acemi Cadı' adlı dizide canlandırdığı karakter sonrası tanınan Billur Yazgan, Star TV’de yayınlanan ‘Papatyam’ dizisinde aktivist ve deli dolu Özge karakterini canlandırdı. Dizide Metin Akpınar ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır.
Billur Yazgan, evlendikten sonra televizyon dünyası ile arasına mesafe koymuş ve uzun süredir hiçbir projede yer almamaktadır.