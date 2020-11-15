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Bill Gates ve eşinden korona aşısı için 70 milyon dolar!

15 Kasım 2020 Pazar - 13:06 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 13:09

ABD’li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurucusu olduğu vakıf, koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlayacak.


Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve eşinin vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı’nın koronavirüse karşı geliştirilecek aşıya herkesin eşit erişimini sağlamak amacıyla 70 milyon dolar ek fon sağlanacağını belirtti.
 
Vakıf, fakir ülkelere de koronavirüs aşısının gidebilmesini amaçlayan GAVI aşı ittifakının önderlik ettiği COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdüne (AMC) 50 milyon dolar, birkaç Kovid-19 aşı adayının geliştirilmesine ortak fon sağlayan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonuna (CEPI) da 20 milyon dolar ödeme yapacağını bildirdi. Vakıftan yapılan açıklamada, paranın koronavirüs salgınına karşı aşı ve tedavileri geliştirme ve dağıtmaya yönelik küresel çabalara gideceğini ve diğer uluslararası bağışçıların da artık daha fazla taahhütte bulunacağını umdukları belirtildi.
 

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