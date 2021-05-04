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Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

04 Mayıs 2021 Salı - 7:11 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 7:11

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bill Gates, uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düşen haberi Twitter hesabından duyurdu.


Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Bill Gates, uluslararası medyanın gündemine bomba gibi düşen haberi Twitter hesabından duyurdu. Bill Gates mesajında şu ifadelere yer verdi: "Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldım. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk."
 
Vakıfta birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Gates, "Fakat hayatlarımızın sonraki safhasında bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz" yazdı.
 

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