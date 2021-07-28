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Bill Gates'in Bodrum tatilinde ödediği hesap şaşırttı!
Alexander Stevakov, Viktor Rashnikov, Alexander Grigoryevihç Abramov gibi ünlü milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla Bodrum'a geldi.
Lüks restoranda yemek yiyen Bill Gates ve arkadaşlarının ödediği hesap ise dudak uçuklattı.
Lüks restoranda yemek yiyen Bill Gates ve arkadaşlarının ödediği hesap ise dudak uçuklattı.