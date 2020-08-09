Bill Gates corona virüsün biteceği tarihi verdi!

Bill Gates son dakika corona virüs açıklaması yaptı! Dünyanın en zengin insanlarından olan ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, tüm dünyayı etkileyen corona virüs ile ilgili şoke eden açıklamalar yapmaya devam ediyor. İşte, dünya basınında son dakika haberi olarak duyurulan Bill Gates'ten şaşırtan corona virüs açıklamaları...

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates , aylardır etkisi devam eden koronavirüsle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CNET'te yer alan habere göre Gates, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının zengin ülkelerde daha erken biteceğini ve 2021'in sonuna kadar aşı ile birlikte sorunun çözülebileceğini açıkladı.

Ancak Gates'e göre dünyanın geri kalanı için ise koronavirüs ancak 2022 sonunda bitecek.

Gates, halihazırda devam eden aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi.

Gates, bu aşıların yan etkilerini kontrol etmek için 3. fazda muhtemelen üç ya da dört aya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Diğer yandan Microsoft 'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Eşbaşkanı Bill Gates, "sonuçların çok geç çıkması nedeniyle koronavirüs testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" savundu.

VİRÜS TESTİ İÇİN 'DELİLİK' DEDİ

CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

Giroir, ABD 'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını sonrasında salgınla mücadele etmek için vakfı üzerinden 300 milyon dolar bağışta bulunan Bill Gates, diğer yandan hakkında çıkan iddialarla boğuşuyor.

SALGINDA BİLL GATES'İN ROLÜ OLABİLECEĞİ İDDİALARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce danışmanlığını yapan isim olan Roger Stone, koronavirüs salgınının yayılmasında Bill Gates'in rolü olabileceğini söylemesi bardağı taşıran son damla oldu.

Gates'in koronavirüs salgınını yaydığı, bu salgını kullanarak insanlara mikroçip takma hayalinde olduğu iddialarını değerlendiren Gates, hakkında çıkan bu iddiaları net bir dille yalanladı.

Salgınla bir ilgisinin bulunmadığını belirten Gates, bu iddiaların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığından dahi haberinin olmadığını söyledi.

Gates, geçtiğimiz haftalarda da Bloomberg'e yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının dünyaya trilyon dolarlara mâl olacağına dikkat çekmişti. Eşi ile birlikte kurdukları vakıfla bugüne dek virüse karşı 300 milyon dolar bağış yapıldığına vurgu yapan Gates, virüse karşı gelecek aşının da 12 aydan önce çıkmayacağını söyledi.

Gates, 'HIV, sıtma ve çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına odaklanmış bir organizasyonu aldık ve neredeyse tamamen bu virüsün üzerinde çalışacak şekilde değiştirdik' dedi.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını iddia etti.

BGR'de yer alan habere göre, virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden biri yanlış bilgiler, haberler oldu. Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 ile mücadelede sınıfta kaldığını belirtti.

'EN ÇOK ÖLÜM ZENGİN ÜLKELERDE OLACAK'

Gates, koronavirüsle ilgili oldukça kötümser... Gates'e göre virüs nedeniyle en fazla ölüm gelişmiş ülkelerde yaşanacak. 'Zengin ülkelerdeki toplumsal mesafe uygulamaları bu ülkelerde işe yaramayabilir' diyen Gates, bu ülkelerin büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşacaklarına dikkat çekti.

İnsanların dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya ilişkin isteklerinin değiştiğine vurgu yapan Gates, arz talep dengesinin eski haline dönmesinin uzun bir zaman alacağını söyledi. Peki hayat ne zaman normale dönecek?