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Bilişim STK'ları, kişisel verileri koruma konusunu masaya yatırdı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 15:53 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 15:53

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Ocak 2017'de göreve başladıklarını anımsatarak, "O günden bugüne kadar hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere bize toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı, bu başvuruların 3 bin 769 tanesini sonuçlandırdık. Bu kapsamda yaklaşık 30 milyon TL idari yaptırım uyguladık. Bugüne dek bize 282 veri ihlal bildirimi yapıldı, bu bildirimlerin 55'ini ilan ettik." dedi.


Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen "Bilişim STK'ları ve KVKK"  konulu video konferansta, sektörün profesyonelleri Kişisel Verileri Koruma  Kanunu'nu ele aldı.
 
KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir toplantıdaki konuşmasında, şu ana  kadar yaptıkları çalışamalar hakkında bilgi verdi.
 
Kişisel verilerin korunmasının, kişinin kendisinin korunması anlamına  geldiğini belirten Bilir, kanunun amaçlarını temel hak ve özgürlüklerin  korunması, mahremiyet hakkı, veri işlemede uyulacak usul ve esasların  düzenlenmesi ve veri işleme faaliyetinin disipline altına alınması olarak  sıraladı.
 
Kanunla, kişinin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge  tesis edilmek istendiğine işaret eden Bilir, şunları kaydetti:
"Ocak 2017'de göreve başladık, o günden bugüne kadar hem yurt içi hem  yurt dışı olmak üzere bize toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı,  bu başvuruların 3 bin 769 tanesini sonuçlandırdık. Bu kapsamda yaklaşık 30 milyon  TL idari yaptırım uyguladık. Bugüne dek bize 282 adet veri ihlal bildirimi  yapıldı, bu bildirimlerin 55'ini ilan ettik. Avrupa ile kıyasladığımızda bu sayı  çok düşük ama bunda kanunun yeni olmasının, farkındalığın yeterince oluşmamasının  da payı var. Kanun ve mevzuatla ilgili olarak da 384 konu hakkında da hukuki  görüş beyan ettik."
 
Özellikle Kovid-19 sürecinde bir takım kamuoyu duyuruları yaptıklarını  anımsatan Bilir, bu alanda yaptıkları duyurular hakkında bilgi verdi.
 
Bilir, güvenliğin farkındalık ile mümkün olduğunu dile getirerek,  bununla ilgili devam eden projeler olduğunu, ve farkındalık konusunda çalışmaya  devam edeceklerini dile getirdi.
 
"VERBİS'e kayıt süresi daha önce üç defa uzatıldı, eylülde dolacak"
Konuşmasında STK'lardan gelen talep ve önerilere de yanıt veren Prof.  Dr. Faruk Bilir, Kurul'un daha önce üç defa Veri Sorumluları Sicil Bilgi  Sistemine (VERBİS) kayıt olmak için tanınan süreyi uzattığını anımsatarak, bu  sürenin eylül ayında dolacağını bildirdi.
 
STK'lardan gelen görüşler üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) uyumluluğu konusuna değinen  Bilir, yaklaşık 6 aydır KVKK-GDPR uyumluluğu üzerine çalıştıklarını, çalışma sona  erdiğinde detayları paylaşacaklarını aktardı.
 
Bilir, kurulun genel yetkisinin olmadığı değerlendirmesine ilişkin,  "Evet, genel denetim yetkimiz yok. Şikayet ve ihbar üzerine denetim yapabiliyoruz  fakat rutin denetim yetkimiz yok. Bunun için bir kanun değişikliği gerekmekte,  bununla ilgili notlarımız var. Kişisel verilerin korunması konusunda genel  denetim yetkisinin daha verimli olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"Kamu kurumları, KVKK'dan muaf değil"
Kamu kurumlarının KVKK'dan muaf olmadığının altını çizen Bilir, sadece  özel şirketler ile kamu kurumlarına uygulanan yaptırımlar arasında fark  bulunduğunu söyledi.
 
Bilir, güvenli ülkeler listesi ile çalışmaların devam ettiğini dile  getirerek, bunun uzun soluklu bir çalışma olduğunu, bunun ne zaman açıklanacağına  ilişkin bir süre vermenin şu an için doğru olmayacağını aktardı.
 
Bilir, şunları kaydetti:
"Yurt dışına veri aktarımında davranış kuralları ve model  sözleşmelerle ilgili çalışmalarımız bitmek üzere, yakın zamanda bunu  paylaşacağız. Yanı sıra, kişisel verilerin korunması konusunda sektörel bazda da,  sektör sektör davranış kurallarının oluşturulması gerekir, bununla ilgili usül ve  esaslarımızı da yakında yayınlayacağız.
 
BTK ve KVKK arasındaki protokolün önemine dikkati çekildi, protokol  metnimiz hazır, kuruldan çıktı, BTK'dan gelecek cevabı bekliyoruz. Bu protokolün  de en kısa zamanda hayata geçeceğine inanıyorum."
 
Kişisel verilerin korunması çerçevesinde, sertifikasyon, biyometrik ve  genetik raporu gibi çalışmaların, çocukların kişisel verilerinin korunması ile  ilgili yaptıkları çalışmaların da yakın zamanda yayınlacağını aktaran Bilir,  konuşması çerçevesinde STK temsilcilerini kuruma davet ederek, bu toplantıyı yüz  yüze yapma çağrısında bulundu.
 
"Kişisel verileri koruma kavramı ile siber güvenlik birlikte ele  alınmalı"
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe kişisel  verilerin sektör için önemli olduğunu belirterek, konunun paydaşlarının çok fazla  olduğunu söyledi.
 
Aktepe, "Kişisel verilerin korunması konusunda etkin bir sistemin  oluşturulabilmesi için, dijital vatandaşlık bilincinin artırılması, kişisel  verilerin korunması konusunda toplumda farkındalık yaratılması, veri ihlallerinin  engellenmesine yönelik teknik önlemlerin oluşturulabilmesi için de milli ve yerli  çözümlerin geliştirilmesini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kişisel verileri koruma kavramı ile siber güvenliğin birlikte ele  alınması gerektiğini vurgulayan Aktepe, pandemi döneminde uzaktan çalışma,  uzaktan eğitim, alışveriş gibi konuların online yapıldığını anımsattı.
 
Aktepe, bu durumlardan dolayı da kişisel ve kurumsal verilerin  dolaşımının aynı derecede arttığına dikkati çekerek, "Bireysel ve kurumsal  anlamda tam hazır olmadığımız aşamada gerçekleştirmek zorunda kaldığımız söz  konusu dijital uygulamalarda bazı güvenlik zafiyetleri oluştu. Sosyal mühendislik  ve kimlik avı saldırılarında da büyük artış gözlendi." dedi.
 
Kişisel verilerin bireyler ve toplumlar için öneminden bahseden  Aktepe, konunun sadece şahsi değil, milli bir mesele haline geldiğini dile  getirdi.
 
"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu çok önemsiyoruz"
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Erman Karaca, bilgi ve  iletişim teknolojilerinin, hayatın içindeki önemine işaret ederek, bunun pandemi  sürecinde daha da anlaşıldığını söyledi.
 
Kişisel verilerin korunması kanununu çok önemsediklerini dile getiren  Karaca, bu konuda sektör olarak çözülmesini bekledikleri sorunları paylaştı.
 
Karaca, "Ticari yaşamda seçim şansına sahip olmak önemli. Türk  şirketleri, global pazarlarda rekabet edecek şirketler olarak, dünyanın en büyük  ekonomileri arasında yer alacak bir ülke olarak, rakiplerimizle en az aynı hukuki  imkanlara ve teknik ticari seçim şanslarına sahip olmamız önemli. Her ülkenin  veri lokalizasyonu konusunda belli hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerin de  ticaret yapmayı ve sektörlerin küresel ticaretteki ticaret şartlarını  zorlaştırmaması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
"BTK ile KVKK arasında protokol imzalanmasının faydalı olacağını  düşünüyoruz"
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı  Halil Nadir Teberci, regülasyona tabi bir sektör olduklarına işaret ederek BTK  ile KVKK arasındaki süre değişiklikleri konusunda yaşadıkları sıkıntılardan  bahsetti.
 
Teberci, bu yetki sınırlarının belirlenmesi konusunda BTK ile KVKK  arasında bir protokol imzalanmasının faydalı olacağına dikkati çekerek, protokol  imzalanması talebinde bulundu.
 
Kişisel verilerin korunması ile ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarının  altını çizen Teberci, "KVKK ile birlikte bir eğitim çalıştayı düzenleme önerimiz  var, bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. Verilerin Türkiye'de tutulmasının büyük  faydası var fakat veri merkezi tanımı yok. Kişisel verilerin tutulduğu veri  merkezinin bir tanımı yapılmalı, veri merkezleri ile ve altyapı ile ilgili bir  çalışma yapılmalı." ifadelerini kullandı.
 
"Mobil iletişim sektörü, kuralları oluşturulamamış bir sektör  durumunda"
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği  (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı,  kişisel verilerin korunması ile ilgili  üyeleri bilgilendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ve buna devam edeceklerini  bildirdi.
 
Turnacı, mobil iletişim sektörünün, kurallarının en çok oluşturulması  gereken sektörlerin başında gelmesine rağmen özellikle sahada kuralları  oluşturulamamış bir sektör durumunda olduğunu söyledi.
 
Bu kuralsızlık nedeniyle de kişisel verilerin korunması konusunda,  vatandaşın ve sektörün yaşayacağı mağduriyetlerden kaygı duyduklarını belirten  Turnacı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Usulün esasın önüne geçtiği bir çok durumda üyelerimizin ciddi  yaptırımlarla karşı karşıya gelmesi endişesini taşıyoruz. Sektörümüzde kişisel  veri işleyen, tedarik edebilen 22 bin civarında noktamız var ancak sektörümüzün  hiç bir sertifikasyon programı yok. Sektörümüzde sertifikasyon programı  gerçekleştirilmeli, bu programda KVKK ile eğitim programları oluşturulmalı,  sektördeki firmalara belli donanımlar sağlanmalı."
 
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı,  Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı  Hayrettin Özaydın, Kişisel Verilerin Yönetimi Derneği (KYVD) Başkanı Ahmet Hicabi  Erdinç ve Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney, kişisel  verileri koruma konusunun kendi sektörlerine etkileri ve taleplerine ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
 

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