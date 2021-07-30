Bilişim 500 için geri sayım başladı

Türkiye bilişim sektörünün referans noktası “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500”e sayılı günler kaldı. Bir hafta boyunca sürecek etkinlik programı içinde sektör rakamlarının açıklanacağı ve sektör liderlerinin ödüllendirileceği tören, 4 Ağustos Çarşamba akşamı fijital (fiziksel ve dijital) olarak gerçekleştirilecek.

“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500 ’de!” mottosu ile bu yıl 22. kez gerçekleştirilecek olan Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları bir haftaya yayılan özel bir programla açıklanacak. 2-6 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek programda, sektörün fikir önderlerinin bilgi paylaşımında bulunacağı paneller düzenlenecek. Türkiye’nin ve iş dünyasının her alandaki ilerlemesinde önemli katkıları olan, bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları da 4 Ağustos günü yapılacak törende açıklanacak.

Pandemi bilişim sektörünü olumlu etkiledi

Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirterek, “2020 yılı son 10 yıldaki en yüksek TL gelirinin ve en yüksek büyümenin gerçekleştiği yıl oldu. 2020 yılında sıralamaya giren 93 yeni şirket var. Bilişim 500 sıralamasına giren şirketlerin yüzde 10’u yüzde 100 üzeri büyüme göstermiş” dedi. 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ödül töreninde sektöre ilişkin sayısal veriler detaylı olarak katılımcılarla paylaşılacak.

Bilişim dünyası için bir referans noktası olmayı başaran Bilişim 500’ün ödül töreni KoçSistem ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak gerçekleşecek. Ödülü kazanan firmalar isterlerse dijital isterlerse fiziksel olarak ödüllerini alabilecekler. Tören açılışı ve açılış konuşmaları 17.00- 19.00 saatleri arasında, ödül töreni de 19.00-20.30 arasında gerçekleşecek. Bilişim 500 ödül töreninde açılış konuşmalarını; KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç yapacak.

Fikir önderleri Bilişim 500’de buluşuyor

Zengin içeriğiyle bir haftaya yayılan panel programında sektörün önemli konu başlıkları masaya yatırılacak. Programa göre; 2 Ağustos Pazartesi Teknoparkların Bilişimde Gücü; 3 Ağustos Salı Bilişim 500 Ekonomisi; 4 Ağustos Çarşamba Yatırımcılar için #Pazaryeri: Bilişim 500 ve Bilişim 500 Ödül Töreni; 5 Ağustos Perşembe Bilişim Ekonomisinde STK'ların Rolü ve 6 Ağustos Cuma BThaber Angels - Yatırımcı Girişimci Buluşması başlıklı etkinlikler 13.00- 14.30 saatleri arasında izlenebilecek. Bilişim 500 kapsamında düzenlenen tüm panellere ve ödül törenine www.bzetkinlik.com adresinden kayıt olunabilir.