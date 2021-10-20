Teknik konularda görüş bildiren bilirkişiler son yıllarda uyuşmazlık durumlarında sıklıkla başvurulan ve tavsiye alınan kişiler olarak ön plana çıkıyor. Çözümlenemeyen işlerde her meslek grubunda olan bilirkişiler mahkemelere ve şirketlere sıklıkla destek veriyor. Bilirkişi olabilmek için de belirli şartları taşımak gerekiyor. Peki, Bilirkişi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler bilirkişi olamaz?

Son yıllarda pek çok kurum ve kuruluş tarafından sıkça talep edilen bilirkişi raporları ve bilirkişilerin ne iş yaptığı çok sık merak ediliyor. Son yıllarda çok sık duyulan bilirkişinin ne olduğu günümüzde çok sık araştırılmaya başlandı. Bilirkişi olmak için gereken şartlar merak edilirken aynı zamanda kimlerin bilirkişi olabileceği ve bilirkişilerin ne kadar maaş aldıkları da çok sık araştırılıyor.

BİLİRKİŞİ NASIL OLUNUR?

Bilirkişiler, teknik konularda uzman görüşlerine ihtiyaç duyulan zamanlarda tavsiye alınan kişilerdir. Konu hakkında gereken bilgileri aldıktan sonra bir rapor hazırlayan ve sunan bilirkişiler hemen hemen her meslek kolunda, mahkemelerde, şirketlerde, savcılıklarda, sigorta şirketlerinde ve pek çok yerde görev alabilirler. Bilirkişiler, özellikle de çözülemeyen olayları hakkaniyet ve adalet çerçevesinde çözmeye yardımcı olan, kendi fikir ve görüşlerini raporlarında belirten kişilerdir.

Bilirkişi olabilmek için ilk olarak Bilirkişi Daire Başkanlığına başvuruda bulunmak gerekir. Bilirkişi olmak için kişilerin sahip olması gereken belirli şartlar bulunur. Belirlenen şartları sağlamayan adaylar ise, denetçi firmalara, sigorta şirketlerine ve özel uzmanlık alanlarına yönelerek buralara başvuru yapabilirler.

BİLİRKİŞİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

TCK 53. maddesi içinde yer alan yüz kızartıcı suçları işlememiş olmak

Daha önce bilirkişilikten atılmış ya da men edilmiş olmamak

Adayın terör örgütleri ile herhangi bir bağlantısının olmaması

Farklı bir bölge kuruluna bilirkişilik kaydı bulunmaması gerekir. (Çünkü her bölge için ayrı ayrı bilirkişilik listeleri oluşturuluyor. Bu listelerden sadece bir tanesinde görev almak gerekir.)

Memuriyetten atılmamış olmak

Faaliyet göstereceğiniz uzmanlık alanında en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak. (Bazı istisnai meslekler için bu sürelerde değişiklik olabilir.)

Uzmanlık alanınıza ait diploma, uzmanlık belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ya da ustalık belgesine sahip olmak gerekir.

Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamış olmak

Şartları aranır. Belirlenen bu şartları sağlayan kişiler ise, bilirkişi başvurusu yaparak bilirkişilik sürecini başlatabilir. Bilirkişilerden uzmanlık alanlarına giren konularda zaman zaman uzman görüşleri alınır. Bu görüşler ve raporlar mahkemelere de sunulur. Bu nedenle bilirkişilerin görev aldıkları alanda gerekli bilgi birikimine sahip olması gerekir.

KİMLER BİLİRKİŞİ OLAMAZ?

Bilirkişilik şartlarını taşımayan kişiler bilirkişilik görevini yapamaz. Aynı zamanda bilirkişilik görevini yerine getirecek olan kişilerin memuriyetten atılmamış olması ve herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olması gerekir. Aynı zamanda bilirkişi olmak isteyenlerin kendi meslekleri ile ilgili bir dalda bu görevi yürütmesi gerekir. Bunun içinde sertifika, mesleki yeterlilik belgesi ve minimum çalışma sürelerini sağlaması gerekir.