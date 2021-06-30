Bilinçsiz beyazlatma dişlerde hasar bırakabiliyor

Temizliğin ve sağlığın işaretlerinden biri olan beyaz dişler, özgüveni artırırken estetik bir görünümün de olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Günlük yaşamda tükettiğimiz besinler başta olmak üzere kullanılan ilaçlar ya da yapısal nedenler dişlerin sararmasına yol açabiliyor. Bu sararmalar ise ev tipi, ofis tipi, kombine ya da tek diş beyazlatma işlemi ile giderilebiliyor. Doğal ya da doğal olmayan yollarla yapılan bilinçsiz beyazlatmalar ise dişlerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dr. Dt. Janset Şengül, diş beyazlatma yöntemleri ve etkileri ile ilgili bilgi verdi.

Diş beyazlatma işlemi, dişlerin yüzeyinde bulunan gözenekli mine ve dentin yapısında oluşan renkli maddelerin diş beyazlatma jelleri ile giderilmesi tedavisi olmaktadır. Diş rengi kişilere göre farklılık gösterebilmektedir. İç ve dış kaynaklı olan bu renklenmelerin; fizyolojik renklenmeler, amalgam dolgu yapıldıktan sonra oluşan renklenmeler, hamilelik ve bebeklik döneminde antibiyotik kullanımına bağlı renklenmeler, kanal tedavisine bağlı olarak dişin içsel olarak renklenmesi, kahve, çay, sigara gibi ürünlerin sıklıkla kullanılmasına bağlı renklenmeler ve travma sonucu dişin içindeki canlı dokunun canlılığını yitirmesiyle oluşan renklenmeler gibi farklı sebepleri bulunmaktadır.

Diş beyazlatma işleminin farklı yöntemleri bulunuyor

Teknik ve uygulama alanlarına göre farklılık gösteren diş beyazlatma yöntemleri arasında ev tipi diş beyazlatma, ofis tipi diş beyazlatma (klinik ortamda beyazlatma), kombine diş beyazlatma ve tek diş beyazlatma yer almaktadır. Evde diş beyazlatma olarak bilinen ev tipi diş beyazlatma yönteminde öncelikle ağız içinden ölçü alınarak kişiye özel beyazlatma plakları hazırlanmaktadır. Bu plakların içine belirli miktarda diş beyazlatma jeli konularak uygulama yapılmaktadır. Bu kişilerin plağı gün içinde en az 4-6 saat kullanacak şekilde ortalama 1-15 gün süre ya da gece uykusu boyunca 8-10 saat boyunca kullanması gerekmektedir. Ev tipi diş beyazlatmalarında dikkat edilmesi gereken husus, jeli tarif edilenden fazla uygulamamaktır. Aksi takdirde plak içinden taşan jel diş etlerini tahriş eder. Böyle bir durumda diş etleri hemen yıkanmalı ve diş hekimi ile iletişime geçilmelidir.

Lazerle diş beyazlatma yönteminin uygulama süresi daha kısadır

Klinik ortamda gerçekleştirilen ve ofis tipi diş beyazlatma olarak da bilinen “Lazerle diş beyazlatma yöntemi, ise uzman hekim tarafından gerçekleştirilmektedir. Diş hekimi tarafından dişlerin üzerine sürülen beyazlatma jelinin UV ışını ya da lazer yardımıyla aktif hale getirilmesi ile yapılan bu işlem ortalama bir saat kadar sürmektedir.

Kombine diş beyazlatmada iki yöntem beraber kullanılıyor

Ev ve ofis tipi beyazlatma olan kombine diş beyazlatma yönteminde ise iki yöntem beraber uygulanmaktadır. Klinikte yapılan işlemin ardından, beyazlatma işlemi 2-3 gün evde yapılan uygulama ile desteklenmektedir. Kanal tedavisi sonrası renk değiştiren dişlere uygulanan tek diş beyazlatma (İçten beyazlatma) yönteminde ise dişteki dolgu sökülerek, açılan boşluğa beyazlatma jeli uygulanır ve diş geçici dolgu ile kapatılır. 3 günde bir istenilen renge ulaşıncaya kadar seanslar tekrarlanmaktadır.

Sigara, çay ve kahve tüketimi dişlerde renklenmeyi artırır

Her bireyin durumuna uygun diş beyazlatma yöntemi farklılık göstermektedir. Normal şartlarda diş renginin çok koyu olmadığı ve birkaç ton açılması istendiği durumlarda sadece lazer tipi veya ev tipi beyazlatma yeterli olurken; sigara, kahve veya çaydan dolayı fazla renklenme olan dişlerin renginin açılması için kombine diş beyazlatma yönteminin uygulanması daha etkili sonuçlar alınmasını sağlar.

Diş hekimi kontrolünde yapılan beyazlatmanın zararı yoktur

Toplumda diş beyazlatmanın zararlı olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Diş hekimi kontrolünde yapılan beyazlatmanın dişlere zararı bulunmamaktadır. Ancak beyazlatma yöntemleri dişlerde az da olsa havaya, çok sıcak ya da soğuk yiyecekler ve içeceklere karşı hassasiyete yol açabilmektedir. Dişlerde oluşan bu hassasiyetin genellikle bir iki gün içerisinde geçmesi beklenir. Bu normal ve beklenen bir durumdur.

İşlemin kalıcılığı kişinin tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak değişir

Beyazlatma işlemi kişiye göre farklılık göstermektedir. Yapılan işlemin sonuca ulaşması yaklaşık iki hafta olurken, antibiyotik kullanımına bağlı renklenmelerin giderilmesi ise daha zor olur ve uzun süre gerektirir. Beyazlatmanın kalıcılığı ise hastanın çay, kahve, kola, şarap gibi renkli sıvılar ve sigara kullanımına göre değişmektedir. Beyazlatma işlemi 6 ayda bir tekrarlanırsa diş beyazlatma kalıcı hale gelir.

“Doğal” adı altında tavsiye edilen yöntemler dişlerinize zarar verir