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Bilim Kurulu üyesinden flaş corona uyarısı! A kan grubunda olanlar...

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 9:34 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 9:34

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüs ve kan grupları ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kara, "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" dedi.


Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile kan grupları ilişkisine dair paylaşımda bulundu.
 
A KAN GRUBU OLANLAR...
 
Kara, "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat." dedi.
 

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