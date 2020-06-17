Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Sokağa çıkma kısıtlaması yeniden gündeme gelebilir mi?

1 Haziran'dan itibaren 'normalleşme' sürecine giren Türkiye'de son dönemde vaka sayısının bin 500 seviyelerinde seyretmesi 'sokağa çıkma kısıtlaması gelir mi?' sorusunun yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, vaka sayısında artış olması halinde sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar gündeme gelip gelmeyeceğini değerlendirdi.

Böyle bir 'sınır değer' olmayacağını belirten Kara, radikal bir kısıtlamanın gelebileceği konusunda da herhangi bir fikrinin olmadığını fakat 'kısıtlama gelir mi? Gelmez mi?' derken Bilim Kurulu'nun sadece öneride bulunabildiğine dikkati çekti.

BİLİM KURULU BÖYLE BİR ÖNERİ SUNAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasında karar vermesi gerekenin yetkililer olduğunu belirten Ateş Kara, "Onun için şu an bir şey söylememiz çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

Kara, vaka sayısının 2 binleri bulma ihtimaliyle ilgili gelen soruyu, "Bu rakam gelir mi gelmez mi onu şu an için tahmin edemiyorum. Gelirse nereden geliyor, nasıl geliyor tedbir merkezli mi farklı bir yerden mi ve ne durumda sorularına bakarak bunu değerlendirmek lazım. Tek bir değere bakarak '2 bin oldu' diyerek bir şey söylemek çok doğru olmaz" şeklinde yanıtladı.

"ÖLÜM ORANLARI KARARIN ALINMASINDA ETKİLİ OLUR MU?"

Sokağa çıkma kısıtlamasının tek bir parametre üzerinden değerlendirilemeyeceği aktaran Kara şöyle konuştu:

"Buradaki parametrelerin tamamı, o rakamların tümü toplum içerisindeki aktif vaka sayısı, yeni tanı konulan vaka sayısı, yeni tanı konulanların temas ettiği kişilerin sayıları gibi çok fazla parametreyle değerlendirmek lazım."