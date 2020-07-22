Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, corona virüs tedbirlerine uymada yetersizlikler nedeniyle henüz istenilen hedefe ulaşılamadığını söyledi. Kurban Bayramı’nda corona virüs tedbirlerine uyulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Metintaş, ''Test pozitifliği genel toplum için yüzde 2 civarında olup, hastalık çoğalma hızı 1.03 olarak devam etmektedir. Yani bir hasta birden fazla kişiye bulaştırıcı olma durumundadır. Hastalık çoğalma hızının 1’in altına düşmemesi enfeksiyonun toplum içinde halen yayılmaya devam etmesi anlamına gelmektedir. Nisan ayı içinde alınan sokağa çıkma yasakları gibi sıkı tedbirlere rağmen, Haziran ayında geçilen normalleşme sürecinde tedbirlere uymadaki yetersizlikler nedeniyle hastalık kontrolünde istenilen hedefe henüz ulaşılamamış olup, özenle katedilecek bir miktar yol daha vardır'' dedi.

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