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Bilim Kurulu Üyesi'nden yüz yüze eğitimle ilgili flaş uyarı!
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son koronavirüs tablosunu açıkladı. Bölge bölge açıklanan korona virüs tablosunda bir önceki güne göre İstanbul'da dikkat çeken bir değişim meydana geldi. İngiltere’de yapılan bir araştırma ise test sonucu pozitif çıkanların yüzde 86'sının asemptomatik vaka olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları test politikasının gözden geçirilmesini talep etti. Öte yandan okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi hakkında konuşan Bilim Kurulu üyesi uyardı. İşte detaylar...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.