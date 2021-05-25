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Bilim Kurulu üyesi Kara tarih verdi! 'Rahat edeceğiz'
Korona tedbirlerinin esnetilmesi ve normalleşme adımlarının atılma takvimiyle ilgili konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Biz dikkatli yaşamaya devam edersek, aşı takvimimiz de sorunsuz işlerse haziran sonunda rahatlayacağımızı düşünüyorum." dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik'e konuştu. İşte Kara'nın yaptığı açıklamalar...