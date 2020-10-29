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Bilim Kurulu üyesi Kara: Aynı konuda yapılan farklı açıklamalar kafa karışıklığı yaratıyor

Bilim Kurulu üyesi Kara: Aynı konuda yapılan farklı açıklamalar kafa karışıklığı yaratıyor