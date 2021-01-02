Bilim Kurulu üyesi: Çin'de koronavirüs aşısı 700 bin doz uygulandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Çin'de acil kullanım izinlerine bağlı olarak yaklaşık 700 bin dozda uygulandığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, aşıların ruhsat alabilmesi için Faz3 çalışmalarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Faz3 çalışmalarında aşıların etkinliğine bakıldığını ifade eden Prof. Dr. Tezer, "Geçen hafta ülkemizde Çin menşeli koronavirüs aşının ara verileri açıklandı. 18-59 yaş grubu sağlık çalışanları olan gönüllerin yer aldığı ara veri çalışmaları kapsamında aşının koruyuculuğunun etkinliğinin yüzde 91,25 olduğu açıklandı. Çalışmalar devam ediyor. İlerleyen günlerde bu etkinlik oranı daha da artabilir. Bizim için yüzde 90'ın üzerinde olması önemli bir veridir. Dünyada Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca aşılarının geçici ruhsat onaylarının alındığını biliyoruz" diye konuştu.

'ÇİN'DE 700 BİN DOZ UYGULANDI'

Prof. Dr. Tezer, Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği aşının güvenirliğine ilişkin tartışmalarla ilgili de şöyle dedi: