Bilim Kurulu Üyesi: Arkadaşlarım arayınca üzülüyorum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sosyal medyada gördüğü masanın etrafında 8-10 kişi sarılarak, maskesiz ve mesafesiz poz vermiş arkadaşlarından bazılarının 1 hafta sonra ya testi pozitif ya da semptom gösterdiği için endişe ile kendisini aradığını söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bu durum beni üzüyor. Göz göre göre bizim bu virüse yakalanma riskiyle karşılaşmamamız lazım" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, maskesiz ve mesafesiz poz vermiş arkadaşlarından bazılarının 1 hafta sonra semptomlar oluşması nedeniyle endişe ile kendisini aradıklarını belirterek bu durum karşısında üzüldüğünü belirtti.

Doç. Dr. Kayıpmaz, koronavirüs ile mücadelede tedbirlerin asla elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Pandemiyle mücadelemiz bir 100 metre yarışı değildir, bunu bir maraton gibi düşünmek lazım. Bu bakımdan alınan tedbirlerin sürdürülebilir olması çok önemlidir. 7 aydır biz bireysel tedbirlerin önemine sürekli vurgu yapıyoruz. Kısa süreli bir karantinadan çok daha önemlisi bizim bireysel önlemleri tamamen uygulamamızdır. Zorlama yerine gönüllü uyum esastır. Vatandaşlık bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Biz ne kadar bu bilinçle hareket edersek kontrollü bir şekilde sosyal yaşantımızı devam ettirebilirsek pandeminin karşısında o denli başarılı oluruz. Kişi bu noktada öncelikle kendisini nasıl koruyacağını sonra da karşısındaki insanları nasıl koruyacağını düşünmek durumundadır. Ve sosyal hayatındaki bütün hareketlerini ve davranışlarını bu kritere göre yapmak durumundadır" dedi.

'BİR HAFTA SONRA ENDİŞE İLE BENİ ARIYORLAR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, fiziksel mesafenin sosyal ortamlarda da koruması gerektiğine işaret ederek, "Bilim Kurulumuzun yayınlamış olduğu Salgın Döneminde Çalışma Rehberinde birçok iş kolunda çalışma hayatının nasıl sürdürüleceğine dair önemli kurallar var. İşletmelerin ve müşterilerin mutlaka bu kurallara uymaları gerekiyor. Sosyal medyada bir mekanda küçük bir masanın etrafında 8-10 kişi sarılarak, maskesiz ve mesafesiz bir biçimde poz vermiş arkadaşlarımı görüyorum. Bu sosyal medyadaki mesafesiz sosyalleşmenin 1 hafta sonrasında bu arkadaşlarımdan bazıları ya testi pozitif olduğu için veya belirti gösterdiği için 'ne yapmak' gerektiği endişesi ile beni arıyor. Bu durum beni üzüyor. Göz göre göre bizim bu virüse yakalanma riskiyle karşılaşmamamız lazım. Elbette sosyal hayat devam edebilir, kafeler, restoranlar, spor salonları bunlar açık kalmaya devam edebilir. Burada önemli olan kuralları oralarda da uygulayıp, virüsün bulaşmasını en aza indirebilmek. Yemekler gelmediği zaman ya da yemek yenmediği, bir şeyler içilmediği vakit maskelerin takılması önemli. Bir şey yiyip içileceği zaman maskeler indirilebilir" diye konuştu.

'SAĞLIK, GÜZELLİĞİN ÖNÜNDE GELİR'