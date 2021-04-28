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Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalar

28 Nisan 2021 Çarşamba - 18:37 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 18:45

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da aşı programına dahil edilmesi beklenen Sputnik V aşısı ve aşılama takvimi gündemiyle video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapıyor.


29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi, Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapıyor.
 
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
 
Ülkemizdeki vaka sayılarının ve kayıpların artmasını engellemek için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık.
 
SPUTNIK V AŞISI
 
6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşma imzalandı. 
 
Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantı da görülmüştür.
 
Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı görüldü. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu
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