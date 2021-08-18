Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında 16.30'da toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklama yapıyor. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız.

Tedbirlerde bir değişiklik yok. Kimse ben gencim, bağışıklığım güçlü diye tedbirlerden vazgeçmesin.

Salgın bitmiş, virüs yok olmuş değildir. Virüse yiğitlik yapmaya asla yanaşmayın.

3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı güncellemeye devam edeceğiz.

Üç doz aşı olmuş kişiler, iki doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. Bu, aşı programımız açısından son derece önemli.