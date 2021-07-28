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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:51 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 20:43

Sağlık Bakanlı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz." dedi ve vakalardaki son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 22.291 koronavirüs vakası tespit edildi, 76 kişi hayatını kaybetti


Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim  Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda salgının ilerleyişi,  artan vaka sayıları ve aşı programının ele alındığını belirtti.
 
Son iki haftada Kovid-19 vaka sayılarında çok hızlı yükseliş  yaşandığına dikkati çeken Koca, "Bayram günlerinde hastalık yok olmadı ama  üzülerek izledik ki hastalık yokmuş, hiç olmamış gibi bir tavırla bayramı  karşıladık. Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. Bugünlerde bunun  ektisini yaşadığımız bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.
 
Koca, vaka sayılarının artış hızının yükselme eğiliminde olmasının  birçok açıdan sorun oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
 
"Bunların ilki, aşı programımız toplum bağışıklığı hedefine ulaşamadan  yeni bir varyantın baskın hale gelmesi ve aşı ile bağışıklık programımızı sekteye  uğratma riski. Unutmayalım ki en az iki doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir  süre geçmeden bağışıklık elde edilmiyor. Birinci doz aşısını olmuş  vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa  yakalanabiliyorlar. Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler için de üzerinden  belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durumda  hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar, aşı programının başarıya  ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir. İkincisi ise salgını aşıyla  durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek  istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek."
 
"Sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumak için önce kendi aşılarımızı  olmamız şart"
 
Kısıtlama uygulanan dönemlerin, salgının sosyal hayatı en çok  etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günler  olduğunu hatırlatan Koca, "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir  surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için  yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her  tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden  kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır."  dedi.
 
Koca, üçüncü tehlikenin ise kayıpların artması olduğunu ifade ederek,  "Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak  aşı olmadan sadece risk grubunun aşılanması ile onları korumamız mümkün değil.  Sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumak için önce kendi aşılarımızı olmamız şart.  Bana bir şey olmuyor düşüncesi ile sevdiklerimizi riske atabilecek durumda  değiliz." ifadelerini kullandı.
 
"Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış  kişiler"
 
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliğinin son  derece önemli olduğunu kaydeden Koca, şöyle devam etti:
 
"Tüm sağlık altyapısını dijital olarak yönetebilen bir ülkeyiz.  Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var. Kontrolü  elde tutabilmek için tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek  sistemlerimiz var. Buradan yaptığımız ön incelemeler bazı sonuçlara işaret  ediyor. Örneğin, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı  tamamlanmamış kişiler. Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa  yakalananların oranı yüzde 5'ten az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de  aşısı tamamlanmamış kişiler."
 
Koca, bir başka önemli ön değerlendirmenin aşıların etki süresiyle  ilgili olduğunu belirterek, "Aşı programımızla birlikte aktif vakalar içinde 60  yaş üzeri vatandaşlarımızın oranı dramatik şekilde azalmıştı. Ancak aşılamanın  üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra bu yaş grubunun aktif vakalar içindeki oranı  artmaya başladı." dedi.
 
Bu durumu görmelerinin ardından 50 yaş üzerindekilerin üçüncü doz  aşılarını olmalarını sağlayan programı başlattıklarını anımsatan Koca, bunu  kendilerinden daha erken fark eden ve uygulayanın olmadığını belirtti.
 
Bakan Koca, bu kapsamda halihazırda aşı olması gereken 9 milyona yakın  vatandaşı, bir an evvel üçüncü dozlarını yaptırmaya davet etti.
  
"Kısıtlamalarla dolu bir hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği  değil"
 
Salgının seyri dikkate alındığında zorunlu uygulamalar getirilmesi  gerektiğinin çokça dile getirildiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:
 
"Hatta bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor.  Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan  atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm  vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi  tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.  Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı  gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes  istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat  hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler  sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."
 

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