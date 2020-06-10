Bakan Koca'dan kritik corona virüs açıklaması: Artış var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgın sonrası alınan önlemler ve normalleşme adımlarını görüşmek için yeniden toplandı. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Devletimiz salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli bütün imkanları sağladı.
Ülkemiz corona virüs sebebiyle uygulanan kısıtlar, bu kısıtların yerini tedbirlerin alacağı inancıyla büyük ölçüde kaldırıldı.
65 yaş üstü büyüklerimiz artık haftanın her günü sabah 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.
65 yaşta kısıtın neredeyse tümden kalkmış olması dezavantajın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.
Vakaların yüzde 15.7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7.5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır.
Tedbir tam ise korkuya mahal yoktur.
CORONA VİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu. Son 24 saatte 2241 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 146 bin 839 oldu.
YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR
YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR
Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.
Biz Türkiye olarak 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece fayda gördüğümüzü söylemek istiyorum.
Türkiye'nin yakaladığı başarıyı DSÖ yeni fark ediyor
Genel olarak söylemem gerekirse özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında İstanbul'u biliyoruz. İstanbul gibi İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının daha azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini bu illerimizde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim.
ARTIŞ VAR
Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz.
Diyarbakır son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal ve nişan vb gibi etkinliklerle artışın fazla olduğunu görüyoruz.
Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu.Konya'da tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük bugün itibariyle Konya'da düşüşün olduğunu söyleyebilirim.
Biz bu döneme kontrollü sosyal hayat dedik, bundan sonraki süreçte bu serbestlikle bu tedbirlere uyulmazsa o durumda daha üzücü sonuçlar karşımıza çıkabilir. O durumda başa dönme riski taşıyabiliriz.