Bakan Koca'dan kritik corona virüs açıklaması: Artış var

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR

Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.

Biz Türkiye olarak 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece fayda gördüğümüzü söylemek istiyorum.

Türkiye'nin yakaladığı başarıyı DSÖ yeni fark ediyor

Genel olarak söylemem gerekirse özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında İstanbul 'u biliyoruz. İstanbul gibi İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının daha azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini bu illerimizde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim.

ARTIŞ VAR

Orta Anadolu , Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz.

Diyarbakır son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal ve nişan vb gibi etkinliklerle artışın fazla olduğunu görüyoruz.

Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu.Konya'da tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük bugün itibariyle Konya 'da düşüşün olduğunu söyleyebilirim.

Biz bu döneme kontrollü sosyal hayat dedik, bundan sonraki süreçte bu serbestlikle bu tedbirlere uyulmazsa o durumda daha üzücü sonuçlar karşımıza çıkabilir. O durumda başa dönme riski taşıyabiliriz.