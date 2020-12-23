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Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Koronavirüs mutasyonu Bilim Kurulu'nun gündeminde!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:37 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 11:38

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu İngiltere kaynaklı, mutasyona uğrayan koronavirüs ve aşı çalışmalarını değerlendirmek üzere bugün toplanıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste gelinen son durumu, mutasyona uğrayan koronavirüs ve aşı çalışmaları hakkında bilgi verecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Bilim Kurulu'nun gündemi...


Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda Koronavirüs salgınında Türkiye'nin geldiği son nokta, aşı çalışmaları ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu detaylı olarak değerlendirilecek. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Bilim Kurulu toplantısının gündemi ne? İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detaylar...
 
 
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? 
 
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.
 
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00’de yapılacak. Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.
 
 

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