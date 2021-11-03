Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Biontech 3. doz aşı gündemde!

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması beklenirken, BioNTech aşısında 3. doz aşısı da kurulda görüşülecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda üçüncü doz BioNTech aşısı ve yerli aşı TURKOVAC'ın süreci değerlendirilecek. TURKOVAC için 1000 gönüllüye ulaşıldığı daha önce açıklanmıştı. Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili sorulara, "Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak" yanıtını verdi ve "Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz." dedi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta, Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.



Salgındaki son gelişmelerin değerlendirileceği Bilim Kurulu'nun ana gündemi Pfizer-BioNTech aşısında 3. doz olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. dozla ilgili kararın bugünkü toplantıda verileceğini duyurmuştu.

Toplantıda ayrıca 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek.

Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.

Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.