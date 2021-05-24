Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Sağlık Bakan Koca'nın yeni açıklamaları merak ediliyor!

Koronavirüs salgınının seyrinin değerlendirildiği, yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nın bu haftaki gündemi ve yapılacağı tarih merak ediliyor. 1 Haziran'a kadar devam edecek kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Kademli normalleşme sürecinin devam edip, etmeyeceği; 1 Haziran’dan sonra koronavirüsle mücadelede yeni kararların alınıp alınmayacağı sorgulanıyor. Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni yapacağı açıklamayı bekliyor. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Koronavirüs salgını, vaka sayıları, normalleşme ve aşı gündemi üzerine toplanan Bilim Kurulu'nun bu hafta yapacağı toplantı merak ediliyor. 1 Haziran’da kademeli normalleşmenin kalkıp kalmayacağı sorgulanıyor. Peki, Bilim Kurulu bu hafta ne zaman toplanacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı her hafta Çarşamba ya da Perşembe günleri yapılıyor. Bu haftaki Bilim Kurulu'nun toplantı tarihi henüz belli değil. Toplantının 26 ya da 27 Mayıs günü yapılması tahmin ediliyor.