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Bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak, bugün saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklama merak ediliyor!

Bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak, bugün saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklama merak ediliyor!