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- Bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak, bugün saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklama merak ediliyor!
Bilim kurulu toplantısı ne zaman yapılacak, bugün saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklama merak ediliyor!
26 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:28 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 9:28
Koronavirüs salgınının seyrinin değerlendirildiği Bilim Kurulu'nun bu haftaki gündemi ve günü merak ediliyor. 1 Haziran'a kadar geçerli olan kademeli normalleşme sürecinin nasıl devam edeceği, haziran ayı ile birlikte yeni kararların alınıp alınmayacağı sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ne açıklama yapacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman gerçekleşecek, diye sorgulanıyor. Bilim Kurulu bugün toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır.” Denildi.
Vaka sayıları, normalleşme ve aşı gündemi ile toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapacağı Bakan Koca'nın yeni açıklamaları merak ediliyor.