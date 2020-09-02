Koronavirüs salgının yeniden artması vatandaşların bilim kurulu toplantılarını daha yakından takip etmesine neden oldu. Bilim kurulu ne zaman toplanacak, bilim kurulu toplantısı ne zaman sorularının ardı arkası kesilmiyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17.00'de bir araya gelecek. Salgını kontrol altına almak amacıyla yeni kısıtlamaların görüşüleceği toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Peki, Sağlık Bakanı saat kaçta açıklama yapacak?

Son 24 saatte bin 572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte bin 3 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu. Son günlerde artan vaka ve ölüm sayılarının ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak konusu olduğundan, bilim kurulu toplantıları yeniden sorgulanmaya başladı. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim kurulu toplantısı 1 Eylül saat kaçta toplanacak? soruları günün en çok sorulan konularından biri oldu.

SAĞLIK BAKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde saat 17.00'de toplanacak. Toplantıda, artan koronavirüs vakaları sonra alınaması planlanan önlemler görüşülecek. Saat 19.00'da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Vakaların artışına engel olunamaması nedeniyle sokağa çıkma gibi yeni yasakların geleceği tahmin ediliyor.

Fahrettin Koca Twitter'da yaptığı son paylaşımında, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." İfadeleri gündeme gelmişti.

BİLİM KURULU ÜYESİ ATEŞ KARA YASAK SİNYALİ VERMİŞTİ!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün yaptığı açıklama ile kısıtlamaların geri dönebileceği sinyalini vermişti. Tedbirlerin herkes için geçerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ateş Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirterek yasakların yeniden gelebileceğini söyledi.