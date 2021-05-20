Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Uğur Şahin Bilim Kurulu'na katılacak!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Aşı gündemiyle yapılacak toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de katılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca, Haziran'da 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini, Eylül ayına kadar da 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini söylemişti. Prof. Dr. Uğur Şahin, videokonferans yöntemiyle toplantıya katılarak aşı tedarik sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaşacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Aşılar ne zaman gelecek? Aşılamada son durum ne? Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? İşte tüm detaylar...

Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısına BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak. Bakan Fahrettin Koca, bilim kurulunun haftalık toplantısına Uğur Şahin'in de katılacağını açıklamıştı. Prof. Dr. Uğur Şahin, videokonferans yöntemiyle toplantıya katılarak aşı tedarik sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaşacak. Bakan Koca toplantının ardından sŞahin ile birlikte basın açıklaması yapacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Aşılar ne zaman gelecek? Aşılamada son durum ne? Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? İşte Bilim Kurulu toplantısı gündemi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Aşı gündemiyle yapılacak toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin'in de katılması bekleniyor. 10 milyon doz Çin aşısı bu hafta Türkiye’de olacak. Bakan Koca, bilim kurulunun haftalık toplantısına Uğur Şahin'in de katılacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı, Haziran'da 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini, Eylül ayına kadar da 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini söylemişti.

Şahin, videokonferans yöntemiyle toplantıya katılarak aşı tedarik sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaşacak. Sinovac ve Sputnik V aşılarının tedariğine ilişkin gelişmelerde toplantıda ele alınması bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi inaktif virüs aşısının Faz-2 çalışmasına dair raporu da bakanlığa sunmuştu. Toplantıda bu raporun da değerlendirilmesi bekleniyor. Bakan Koca toplantının ardından saat 19'da Şahin ile birlikte basın açıklaması yapacak.

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

Şirketin CEO 'su Şahin 1965 yılında Türkiye'de doğdu. Henüz 4 yaşındayken, annesiyle birlikte Ford şirketinde çalışan babasının yanına Köln'e taşındı. Liseden mezun olduktan sonra Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 20 yaşına geldiğinde, henüz daha öğrenciyken, bir laboratuvarda çalışmaya başladı.1992'de tıp fakültesini bitiren Şahin, Saarland Üniversitesi Tıp Merkezi'ne geçmeden önce birkaç yıl Köln Üniversitesi'nde iç hastalıkları, hematoloji ve onkoloji doktoru olarak çalıştı. Köln Üniversitesi'ndeyken, bir tıp öğrencisi ve İstanbul 'dan Almanya 'ya gelen bir doktorun kızı olan Özlem Türeci ile tanıştı.

SON KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.