Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Haftalık olağan toplantısında Bilim Kurulu'nun masasında okullarda yapılan PCR taramaları ve aşılama takvimi var. Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? PCR taraması sonuçları açıklanacak mı? Aşılama takviminde değişiklik olur mu? Aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olağan toplantısı bugün yapılacak. Bilim Kurulu'nun gündeminde okullarda yapılan PCR taramalarının sonuçları ve aşılama takvimi yer alıyor. Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? PCR taraması sonuçları açıklanacak mı? Aşılama takviminde değişiklik olur mu? Aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detaylar...

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanıyor. Bilim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

10 İLDE BAŞLATILAN PCR TARAMASI SONUÇLARI AÇIKLANACAK MI?

Geçtiğimiz hafta başlayan PCR taraması Bilim Kurulu'nun gündeminde yer alıyor. Toplantıda, 10 pilot ilde başlatılan PCR taraması çalışmasının ilk sonuçları değerlendirilecek.

AŞILAMA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Bir diğer gündem başlığı ise aşılama takvimi olacak. BioNTech aşısının uygulanmaya başladığı nisan ayında çift doz aşı olanlar için 6 aylık süre bu ay doluyor.

Bilim Kurulu'nun özellikle ilk etapta aşı olan ve risk grubundakiler için 3. dozun ne zaman yapılacağına ilişkin bir karar vermesi bekleniyor.